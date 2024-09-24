Geri mi Dönüyor? Volkan Demirel Süper Lig Kulübüyle Görüşmelere Başladı

Aktif futbol yaşantısına Fenerbahçe formasıyla veda eden efsane isim, antrenötlük kariyerine de sarı-lacivertlilerde başladı. 2019-2021 yılları arasında Fenerbahçe'de antrenör olarak görev yapan Volkan Demirel ardından teknik direktör olmuştu.

Teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük'te başlayan Demirel'in bir sonraki adresi Hatayspor olmuştu.

3 Mayıs'ta Hatayspor ile yollarını ayıran Volkan Demirel, yeni sezonda herhangi bir takım çalıştırmazken yorumculuğa başlamıştı.

ADANA DEMİRSPOR İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Süper Lig'de altıncı hafta geride kalırken, başarılı çalıştırıcıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Volkan Demirel'in tekrar sahalara dönmek için görüşmelere başladığı iddia edildi.

İddiaya göre Volkan Demirel, geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Michael Valkanis ile yollarını ayıran Adana Demirspor ile görüşmelere başladı.

42 yaşındaki teknik adamın Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve önümüzdeki günlerde sürecin netleşeceği öğrenildi.