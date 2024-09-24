Hakan Çalhanoğlu da Adaydı... Ballon d'Or için Çarpıcı İddia

Inter ile başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, Ballon d’Or 2024'e aday olmuştu. Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilen ödül ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulunuldu.

VINICIUS JR.'NİN KAZANACAĞI İDDİA EDİLDİ

Marca'da yer alan habere göre Ballon d’Or'u bu yıl kazanan isim Vinicius Jr. olacak. İddiaya göre, Real Madrid'in yıldızına ödülü kazandığı söylendi. Vinicius Jr. 2023-2024 sezonunda Real Madrid ile La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Ballon d'Or ödül töreni bu yıl 28 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek.

35 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Vinicius Junior geçen sezon Real Madrid formasıyla 39 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 24 gol ve 11 asistlik skor katkısı verdi.

Kaynak: Marca