Hakan Çalhanoğlu da Adaydı... Ballon d'Or için Çarpıcı İddia
A Milli Futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da aday gösterildiği Ballon d'Or 2024 ödülleriyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Ballon d'Or ödülü, Vinicius Jr.'a verilecek.
Inter ile başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, Ballon d’Or 2024'e aday olmuştu. Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilen ödül ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulunuldu.
VINICIUS JR.'NİN KAZANACAĞI İDDİA EDİLDİ
Marca'da yer alan habere göre Ballon d’Or'u bu yıl kazanan isim Vinicius Jr. olacak. İddiaya göre, Real Madrid'in yıldızına ödülü kazandığı söylendi. Vinicius Jr. 2023-2024 sezonunda Real Madrid ile La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
Ballon d'Or ödül töreni bu yıl 28 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek.
35 KEZ SKOR KATKISI VERDİ
Vinicius Junior geçen sezon Real Madrid formasıyla 39 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 24 gol ve 11 asistlik skor katkısı verdi.
Kaynak: Marca
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