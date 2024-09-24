Ronaldo Kulaklarına İnanamadı! Portekiz Okulu, Ronaldo'nun Çocuklarını Kabul Etmedi

Dünya futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olan yaşayan efsane Cristiano Ronaldo, çocuklarını Portekiz'de istediği okula kaydettiremedi. Başvuruyu reddeden okul yönetimi "diğer velilerin endişesini" gerekçe gösterdi.

BeinSports'un, Portekizli gazetecisi Adriano Silva Mertens'in aktardığına göre Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'da forması giyen Ronaldo ve eşi Georgina Rodriguez, çocuklarını ülkenin en seçkin ve önemli eğitim kurumu olarak görülen San Julian eğitim merkezine kaydettirmek istedi. Ancak ünlü çift ret cevabı aldı.

DİĞER VELİLER İSTEMEDİ

Okul yönetimi çocukların okula kaydının yapılmama sebebi olarak diğer öğrencilerin korunma isteğini gösterdi. Bazı ebeveynlerin, çocuklarının mahremiyeti konusunda endişeli olduğu belirtildi.

Mertens "Veliler okulun sürekli bir haber kaynağı olmasını istemiyorlar ve çiftin çocuklarının varlığının okulun dinamiğini değiştireceğinden endişeliler" dedi.

Kaynak: Bein Sports