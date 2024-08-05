Trabzonspor'da Rapid Wien Hazırlıkları Sürüyor

Trabzonspor, Rapid Wien ile yapacakları Uefa Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçı öncesi hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor'da Rapid Wien Hazırlıkları Sürüyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi.

Dar ve geniş alanda oyun çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

Etiketler
Trabzonspor
50 Bin TL Sermayeyle Gazeteciliği Bıraktı, O İşe Yöneldi: Şimdi Paraya Para Demiyor, Şirket Müdürlerinden Daha Çok Kazanıyor! 50 Bin TL Sermayeyle Gazeteciliği Bıraktı, O İşe Yöneldi: Şimdi Paraya Para Demiyor
En Özel 4 Burç! Diğer Burç İnsanlarına Göre Onlar Çok Daha Farklı Oluyorlar En Özel 4 Burç! Diğer Burç İnsanlarına Göre Onlar Çok Daha Farklı Oluyorlar
West Ham'dan Transfer Atağı! Dortmund'un Yıldızını Kadrosuna Kattı West Ham'dan Transfer Atağı! Dortmund'un Yıldızını Kadrosuna Kattı
Milli Atlet Ersu Şaşma, Olimpiyatları 5'nci Sırada Tamamladı Ersu Şaşma, Olimpiyatları 5'nci Sırada Tamamladı
ÇOK OKUNANLAR
Kent Lokantası'nda Sıra Beklerken O Kelimeyi Duyunca Sinir Krizi Geçirdi Kent Lokantası'nda Sıra Beklerken O Kelimeyi Duyunca Sinir Krizi Geçirdi
Çarşamba Gününden İtibaren Geçerli Olacak: Garanti ve İş Bankası'ndan Emekli Promosyonuna Dev Zam Çarşamba Gününden İtibaren Geçerli Olacak: Garanti ve İş Bankası'ndan Emekli Promosyonuna Dev Zam
İstanbul'dan Göç Akışı Hızlandı! Tekirdağ'ın En Güzel İlçesi Belli Oldu İstanbul'dan Göç Akışı Hızlandı! Tekirdağ'ın En Güzel İlçesi Belli Oldu
'Yemek Yiyemediği İçin Gözaltına Aldırdı' Denmişti: O Savcıya Yumruklu Saldırı Anı Gerçek Gündem'de O Savcıya Yumruklu Saldırı Anı Gerçek Gündem'de
Yıllardır Böylesi Görülmemişti! 1991'den Sonraki En Büyük Altın Keşfi Yıllardır Böylesi Görülmemişti! 1991'den Sonraki En Büyük Altın Keşfi