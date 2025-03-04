Trabzonspor'a Şok! PFDK'dan Ertuğrul Doğan'a 46 Gün Hak Mahrumiyeti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Çaykur Rizespor maçında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı 46 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırdı. Bordo-mavili kulübe ise 1 milyon 168 bin lira para cezası kesildi.

Son Güncelleme:
Trabzonspor'a Şok! PFDK'dan Ertuğrul Doğan'a 46 Gün Hak Mahrumiyeti

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşma esnasında kulüpten ve daha sonra kendisinin yaptığı açıklamalar nedeniyle Trabzonspor ve Başkan Ertuğrul Doğan’ı ceza yağmuruna tuttu.

TFF'den yapılan açıklamada, Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ve Doğan'ın yaptığı açıklamalarına 23'er gün hak mahrumiyeti cezasının yanı sıra toplamda 750 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Trabzonspor Kulübü'ne ise farklı gerekçelerle toplam 1 milyon 168 bin lira para cezası uygulandı.

Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'ye ise çeşitli nedenlerle 168'er bin lira para cezası verildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Trabzonspor PFDK
Son Güncelleme:
Acun Ilıcalı ve Saadettin Saran İçin Hapis İstemi Acun Ilıcalı ve Saadettin Saran İçin Hapis İstemi
Niğde Belediyespor, Teknik Direktör Kömürlüoğlu İle Anlaşmaya Vardı Niğde Belediyespor, Teknik Direktör Kömürlüoğlu İle Anlaşmaya Vardı
Apple'dan Sürpriz Hamle: Yeni Modellerde Artık Böyle Gelecek Apple'dan Sürpriz Hamle: Yeni Modellerde Artık Böyle Gelecek
WhatsApp'tan Bomba Özellik! Durumlarda Yeni Dönem Başlıyor WhatsApp'tan Bomba Özellik! Durumlarda Yeni Dönem Başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü! Faruk Erdem 'En Geç' Diyerek Tarih Verdi: O Kişiler de Emekli İkramiyesi Alabilecek Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü!
Futbolcular Neden Saçlarını Boyatıyor? Bu İddia Yeşil Sahaları Karıştırır Futbolcular Neden Saçlarını Boyatıyor?
İmamoğlu'ndan İfade Öncesi Kritik 'Diploma' Hamlesi: O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusu İmamoğlu'ndan İfade Öncesi Kritik 'Diploma' Hamlesi: O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusu
SER-AR Araştırma'dan Dikkat Çeken Seçim Anketi! İlk Üç Sırada Sürpriz, AKP Şaşırttı İlk Üç Sırada Sürpriz, AKP Şaşırttı
Show TV'nin Reyting Rekorları Kıran Dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Flaş Ayrılık: Diziye Veda Etti Kızılcık Şerbeti'nde Flaş Ayrılık! Diziye Veda Etti