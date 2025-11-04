Trabzonspor'a Kötü Haber! Sakatlık Açıklaması Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzonspor, Stefan Savic'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme paylaştı. Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefan Savic’in sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 11. haftasında oynadığımız Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic’in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.”

Tecrübeli stoper, Trabzonspor'un Galatasaray'a konuk olduğu maçın ikinci yarısında yerde kalmış ve mücadeleye devam edememişti. Savic, karşılaşmanın 50. dakikasında yerini Baniya'ya bırakmıştı.

