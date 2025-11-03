Süper Lig Ekibinde Flaş Karar! Yollar Ayrıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’de zor günler geçiren Konyaspor, faturayı kesti. Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Recep Uçar'la yollarını ayırdı. Konyaspor, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Teşekkürler Recep Uçar! Teknik direktörümüz Recep Uçar'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Recep Uçar ve teknik heyetine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Recep Uçar

Konyaspor evindeki son maçta Samsunspor'a 3-1yenilmişti. Konya ekibi 14 puanla 8. sırada yer alıyor.

