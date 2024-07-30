Trabzonspor Transferi Bitirdi: Okay Yokuşlu ile Yeniden...

Trabzonspor, West Bromwich Albion’da forma giyen eski oyuncusu Okay Yokuşlu’yu yeniden kadrosuna kattı. Okay Yokuşlu'nun bordo-mavililerle 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Sabah’ın aktarıdğı habere göre, Okay’ın transferi için 1 aydır süren görüşmelerde sona gelinirken, tecrübeli orta sahanın bugün Türkiye'ye gelmesinin beklendiği ve sağlık kontrollerinin ardından Trabzonspor'un kampına katılacağı bildirildi.

Geçen sezon West Bromwich Albion ile 48 maça çıkan Okay Yokuşlu, 1 gol 1 asist kaydetmişti.