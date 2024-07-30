Olimpiyatlarda Üçüncü Gün: Japonya Liderlik Koltuğunu Bırakmıyor

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 3'üncü günün sonunda 6 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Japonya, ülkeler sıralamasındaki liderliğini sürdürdü. Ev sahibi Fransa ise 5 altın, 8 gümüş ve 3 bronz madalya ile Japonya'nın yakın takipçisi konumunda.

Olimpiyatlarda Üçüncü Gün: Japonya Liderlik Koltuğunu Bırakmıyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü günün sonunda 6 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Japonya, ülkeler sıralamasında liderliğine devam etti.

Paris'te gerçekleştirilen oyunların üçüncü gününde artistik cimnastik ve kaykayda altın madalyaya uzanan Japonya, altın sayısını 6'ya yükseltti.

EV SAHİBİ FRANSA YAKIN TAKİPÇİSİ

Oyunların ikinci gününü dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Fransa ise 5 altın, 8 gümüş ve 3 bronz madalyayla ikinci sıraya yerleşti.

Üçüncü sırada Çin'in 5 altın, 5 gümüş ve 2 bronzu bulunuyor.

Avustralya 5 altın ve 4 gümüşle, ikinci sıradan dördüncü sıraya geriledi.

5 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde eden Güney Kore beşinci sırada yer alırken organizasyonda en fazla madalya kazanan ülke konumundaki ABD, listede altıncı. 3 altın, 8 gümüş ve 9 bronzla toplam 20 madalya kazanan ABD, altın madalya sayısının az olması sebebiyle altıncı sırada yer alıyor.

Kaynak: AA

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