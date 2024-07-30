Fenerbahçe Transferde Masadan Kalktı

Fenerbahçe'nin Mourinho'nun isteği ile kadrosuna katmak istediği Brezilyalı yıldızın transferinden vazgeçtiği bildirildi. Sarı-lacivertli ekibin 30 milyon Euro'luk bonservis talebini fazla bulduğu kaydedildi.

Fenerbahçe Transferde Masadan Kalktı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de, Mourinho’nun çok istediği bir isim için dikkat çeken bir iddia geldi.

Son olarak hücum bölgesini Youssef En-Nesyri transferiyle güçlendiren sarı-lacivertli ekipte, Corinthians forması giyen kanat oyuncusu Wesley’nin olası transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Brezilya basınından Meu Timao’nun haberine göre, Fenerbahçe’nin 18 milyon Euro’luk teklif yaptığı öne sürülen Wesley transferinde masadan kalktığı bildirildi.

Haberde, Brezilya ekibinin 19 yaşındaki oyuncu için talep ettiği 30 milyon Euro’luk bonservis bedelinin çok bulunduğu kaydedildi.

Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho’nun genç futbolcuyu Roma'dayken de yakından takip ettiği belirtildi.

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