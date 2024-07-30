Djokovic, Nadal'ı Set Vermeden Geçti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın tenis müsabakalarında tek erkekler ve kadınlar ikinci tur maçları tamamlandı. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Philippe-Chatrier ve Suzanne Lenglen kortlarında gerçekleşen organizasyonda tenisçiler, üçüncü tura yükselmek için kıyasıya mücadele etti.

SET VERMEDEN ELEDİ

Sırp tenisçi Novak Djokovic, İspanyol rakibi Rafael Nadal ile Philippe-Chatrier Kortu'nda karşılaştı. Djokovic, rakibini 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.

Tek erkeklerde üçüncü tura yükselen diğer isimler arasında İspanyol Carlos Alcaraz, Norveçli Casper Ruud, Arjantinli Sebastian Baez ve Francisco Cerundolo, Yunan Stefanos Tsitsipas, Alman Dominik Koepfer ve bireysel sporcu Roman Safiullin bulunuyor.

Djokovic'in çeyrek finaldeki rakibi Alman raket Dominik Koepfer oldu.

Djokovic-Koepfer maçı 31 Temmuz 2024 oynanacak.