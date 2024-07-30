La Liga Devi Galatasaray'ın Yıldızına Talip Oldu

Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Sergio Oliveira'yı La Liga ekibi transfer etmek istiyor.

OLIVEIRA HAMLESİ

A Spor'da yer alan habere göre; İspanyol temsilcisi Valencia, Galatasaray'dan Sergio Oliveira'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Çıkan haberde, Oliveira'ya Avrupa'dan başka tekliler de olduğu belirtildi.

BRAGA'NIN TEKLİFİNE VETO

Geçtiğimiz günlerde Portekiz basınından çıkan haberde, Sergio Oliveira için Braga'nın da girişimlerde bulunduğu kaydedildi. Ancak tecrübeli futbolcunun, Portekiz'de yalnızca eski kulübü Porto'da forma giyebileceğini dile getirerek bu teklifi reddettiği belirtildi.

GALATASARAY KARNESİ

2022 yılında Galatasaray'a transfer olan Sergio Oliveira, geride kalan iki sezonda Sarı-Kırmızılı formayla 58 maça çıktı ve 6 gol, 7 asiste imza attı.



