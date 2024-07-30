Mbappe'den Dikkat Çeken Hamle! Futbol Kulübü Satın Alıyor

Real Madrid'in kadrosuna kattığı Kylian Mbappe kulüp sahibi olmaya hazırlanıyor.

Fransız süperstar, Ligue 2'de yer alan Caen'ın hisselerini alacak.

Le Parisien'in haberine göre Mbappe, Caen'ın hisselerinin yüzde 80'inin sahibi olacak. Mbappe bu satın alma için yaklaşık 15 milyon euroluk bir ödeme yapacak. Kulübün kalan yüzde 20'lik hissesi Pierre-Antoine Capton'da kalacak.

25 yaşındaki oyuncu Caen altyapısında yetişmiş, 13 yaşında Monaco'ya imza atmıştı. Forbes'a göre Kylian Mbappe'nin servetinin değeri 180 milyon dolar.