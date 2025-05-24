Trabzonspor ile Samsunspor 54'üncü Randevuda

Karadeniz temsilcileri Trabzonspor ile Samsunspor, Süper Lig’in 37’nci haftasında yarın 54’üncü kez kozlarını paylaşacak.

İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 53 maçta Trabzonspor 32, Samsunspor’un 11 galibiyeti bulunurken 10 maç da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor Süper Lig’in 37’nci haftasında yarın Samsunspor’u konuk edecek. Akyazı Papara Park Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan maçta hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

TRABZONSPOR'DAN BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

İki takım arasındaki rekabet 2’nci ligde 1967 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 53’'ü Süper Lig, 4’ü 2’nci Lig, 6’sı Türkiye Kupası olmak üzere 63 maçta karşı karşıya geldi.

İki takımın 2’nci ligde oynadığı 4 maçta Trabzonspor’un 2 galibiyeti, Samsunspor’un 1 galibiyeti bulunurken 1 maç da berabere sonuçlandı. Türkiye Kupası’nda 6 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor’un 5, Samsunspor’un 1 galibiyeti bulunuyor.

Süper Lig’de 53 kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçlardan 32’si Trabzonspor’un, 11’i Samsunspor’un galibiyeti ile tamamlanırken, 10 maç da berabere sonuçlandı. Süper Lig’de iki takım arasında oynanan 53 maçta Trabzonspor rakip filelere 98 gol atarken, kalesinde ise 44 gol gördü. İki takım sezonun ilk yarısında Samsun’da oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlanmıştı.

Kaynak: DHA