Trabzonspor - Hatayspor Maçında İlk Düdük Çaldı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Zorlu mücadele saat 20.30'da Papara Park'ta başladı.

Trabzonspor - Hatayspor Maçında İlk Düdük Çaldı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Papara Park'ta oynanan karşılaşma saat 20.30'da başladı. Karşılaşmayı Alper Akarsu yönetiyor. Mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Lundstram, Batagov, Arif, Mendy, Okay, Visca, Zubkov, Danylo Sikan, Banza

Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, Calvo, Cemali, Matondo, Görkem, Abdulkadir, Bilal Boutabba, Fernandes, Aboubakar.

CANLI ANLATIM | TRABZONSPOR 0-1 HATAYSPOR

28' PENALTI İPTAL | VAR'ın müdahalesi ile hakem penaltıyı iptal etti.

26' PENALTI! Sikan, sol kanattan ceza sahası soluna girdi ve şutunu çekti. Kilama'nın eline çarpan top sonrası hakem Alper Akarsu penaltı noktasını işaret etti. Topun başında Simon Banza.

25' Kilama, orta alanda Sikan'a faul yaptı. Pozisyonun ardından Kilama sarı kart gördü.

22' GOL | Joelson Fernandes, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Sırtı kaleye dönük olan Görkem Sağlam, ters bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

nattan topu son çizgiye kadar taşıyıp ceza sahasına ortaladı. Meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'da kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Kaynak: AA

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