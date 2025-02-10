Trabzonspor Evinde Eyüpspor'u Tek Golle Yendi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor ile sahasında mücadele etti. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. VAR hakemi olarak Macar Tamas Bognar görev yapıyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Umut Güneş, Visca, Zubkov, Nwakaeme, Banza

Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Emre Mor, Prince, Thiam.

CANLI ANLATIM | TRABZONSPOR 1-0 EYÜPSPOR

86. dakikada Sikan'ın ceza sahası dışında ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

67. dakikada Emre Mor'un ceza sahası dışından şutunda direğe çarpan top auta çıktı

59' GOL | Lundstram'ın golüyle Trabzonspor öne geçti.

33' Visca'nın ceza sahası dışından vuruşunda Berke Özer, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

7' penaltıda topun başına geçen Mame Thiam'ın vuruşunda kaleci Uğurcan sağına yatarak kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

4' Banza'nın ceza sahası içinde Ruben Vezo'ya müdahalesi sonrası VAR'a giden hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi.

3' Emre Mor'un pasında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Kaynak: Haber Merkezi