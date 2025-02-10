Trabzonspor Evinde Eyüpspor'u Tek Golle Yendi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ikas Eyüpspor ile sahasında karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan Trabzonspor oldu. Lundstram'ın golüyle Trabzonspor, Eyüpspor'u yendi.

Son Güncelleme:
Trabzonspor Evinde Eyüpspor'u Tek Golle Yendi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor ile sahasında mücadele etti. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. VAR hakemi olarak Macar Tamas Bognar görev yapıyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Umut Güneş, Visca, Zubkov, Nwakaeme, Banza

Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Emre Mor, Prince, Thiam.

CANLI ANLATIM | TRABZONSPOR 1-0 EYÜPSPOR

86. dakikada Sikan'ın ceza sahası dışında ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

67. dakikada Emre Mor'un ceza sahası dışından şutunda direğe çarpan top auta çıktı

59' GOL | Lundstram'ın golüyle Trabzonspor öne geçti.

33' Visca'nın ceza sahası dışından vuruşunda Berke Özer, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

7' penaltıda topun başına geçen Mame Thiam'ın vuruşunda kaleci Uğurcan sağına yatarak kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

4' Banza'nın ceza sahası içinde Ruben Vezo'ya müdahalesi sonrası VAR'a giden hakem Mehmet Türkmen penaltı noktasını gösterdi.

3' Emre Mor'un pasında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Trabzonspor Eyüpspor Süper Lig
Son Güncelleme:
Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun
Oyun Devine Büyük Şok! Sadece 1 Oyuncusu Kaldı Oyun Devine Büyük Şok! Sadece 1 Oyuncusu Kaldı
Galatasaray KAP'a Bildirdi! Frankowski İle Görüşmeler Başladı Galatasaray KAP'a Bildirdi, Görüşmeler Başladı
Fenerbahçe'ye Sakatlık Şoku, Son Durumları Belli Oldu Fenerbahçe'ye Sakatlık Şoku
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonları 27 Bin Lirayı Gördü! Dikkat Çeken ‘ATM’ Uyarısı: Uzman İsim O Kritik Noktayı Anlattı Emekli Promosyonunda 'ATM' Uyarısı
25 Yaş Üstü Araçlara Hurda Teşviki Meclis’te! ‘ÖTV’siz Alınacak, Rekor Kırılabilir’ Diyerek Açıkladılar: Son 6 Ay Şartı Herkes Bunu Bekliyor, Hurda Teşvikinde 'Son 6 Ay' Kuralı
Ferdi Tayfur’un Oğlu Böbreğini Geri mi İstedi? Kızı Tuğçe Kaosa Son Noktayı Koydu Önce Vasiyet Şimdi Böbrek Krizi, Oğlu Geri mi İstedi?
Ramazan Pidesinin Fiyatı Belli Oldu: Artık Bu Fiyata Satılacak Ramazan Pidesinin Fiyatı Belli Oldu: Artık Bu Fiyata Satılacak
Herkes İşi Gücü Bırakıp O Mesleğe Yöneliyor: Aylık 500 Bin TL Para Kazanıyor Herkes İşi Gücü Bırakıp O Mesleğe Yöneliyor