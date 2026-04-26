Trabzon'daki Boks Turnuvasında Meydan Muharebesi Çıktı

Trabzon’da düzenlenen boks şampiyonasında Türk ve Rus boksörün maçında çıkan gerginlik kısa sürede büyüyerek, onlarca kişinin karıştığı kavgaya dönüştü. Ringde tekme yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anları kameralara yansırken, çıkan kavga sonrası maç yarıda kesildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzonlu milli boksör Emirhan Kalkan, UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri için Rus rakibi Sergei Gorokhov ile Beşirli Spor Salonu'nda kurulan ringde karşı karşıya geldi.

TARTIŞMA MEYDAN MUHAREBESİNE DÖNÜŞTÜ

Mücadelenin 3’üncü raundunda iddiaya göre Rus ekibinden rakiplerine saygısız harekette bulununca ringde tansiyon bir anda yükseldi. Ringde başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sandalyelerin kullanıldığı, tekme ile yumrukların atıldığı kavga ve arbedeye özel güvenlik personeli güçlükle müdahale etti. Ringe çıkan onlarca kişinin karışmasıyla büyüyen kavga üzerine karşılaşma yarıda kesildi.

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Yaşanan kavgayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtilirken, ringde yaşanan kavga anları cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde; ringe plastik sandalyelerin fırlatıldığı, tekme ve yumruklarla birbirlerine giren kalabalığa görevlilerin güçlükle müdahale etmeye çalıştığı, salon hoparlörlerinden de sakin olunması yönünde anonslar yapıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Boks Trabzon
ÇOK OKUNANLAR
