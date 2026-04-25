MotoGP İspanya Sprint yarışında milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, rakibiyle yaşadığı temasın ardından pist dışına çıkarak yarışı tamamlayamadı. Yarışta liderliği Ducati sürücüsü Marc Marquez aldı.

MotoGP’de Büyük Talihsizlik, Toprak Yarışı Tamamlayamadı
Jerez’de koşulan MotoGP İspanya Grand Prix sprint yarışında milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, yarışa iyi bir başlangıç yaptı ancak viraj girişinde rakibiyle yaşadığı temas sonrası pist dışına çıkarak yarışı tamamlayamadı.

Kaza sonrası piste dönemeyen Razgatlıoğlu, sprinti erken noktalarken liderliği Ducati Lenovo sürücüsü Marc Marquez aldı. Marquez, 21:25.651’lik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada geçti. İspanya Grand Prix’sinin ana yarışı yarın TSİ 15.00’te koşulacak.

