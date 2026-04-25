Fenerbahçe'nin Derbi Planı Ortaya Çıktı: 2 İsim Kilit Rolde

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco’nun Galatasaray derbisi için oyun planı netleşti. Planın merkezinde Kante ve Guendouzi yer alıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun Galatasaray derbisi için hazırladığı taktik plan netleşti. Sabah gazetesinde yer alan habere göre sarı-lacivertli ekip, orta sahaya yoğunlaştı. Bu nedenle N’Golo Kante ve Matteo Guendouzi’ye kilit görevler verdi. Tedesco'nun bu iki oyuncudan yüksek tempolu pres ve sık top kazanımı beklediği ifade ediliyor.

TORREİRA VE SARA'YA ÖZEL PLAN

Planın merkezinde Galatasaray orta sahasında yer alan Lucas Torreira ve Gabriel Sara’ya baskı kurmak bulunuyor. Tedesco’nun, kazanılan toplarınsa hızlı şekilde hücuma taşınmasını ve özellikle kanatlara aktarılmasını istediği aktarıldı. Fenerbahçe’de hücum planında Kerem Aktürkoğlu ve Dorgeles Nene’nin hızından yararlanılması hedeflenirken, sağ kanat için Musaba seçeneğinin de değerlendirildiği öğrenildi.

