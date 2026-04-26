Bingöl'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem
Kandilli Rasathanesi, Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise yaptığı açıklamada depremin büyüklüğünü 4.4 olarak geçti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Bingöl’ün Yedisu ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.01’de oldu.
Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Bingöl’ün yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 26, 2026
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Yedisu (Bingöl)
Tarih:2026-04-26
Saat:08:01:54 TSİ
Enlem:39.40639 N
Boylam:40.45278 E
Derinlik:7 km
Kandilli Rasathanesi ise saldırının büyüklüğünü 4.3, derinliğini 5.1 kilometre olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 26, 2026
26.04.2026, 08:01:54 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 5.1 km#Kandilli
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: