Bingöl'de 4.4 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Bingöl’ün Yedisu ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.01’de oldu.

Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Bingöl’ün yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi ise saldırının büyüklüğünü 4.3, derinliğini 5.1 kilometre olarak duyurdu.

Kaynak: DHA