Toprak Razgatlıoğlu Yürekleri Ağza Getirdi! 210 km Hızla Giderken Kaza Yaptı

Milli motosiklet yarışçımız Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da yapılacak olan yarış öncesi antrenman seansında kaza yaptı. 210 km hızla giderken yaptığı kazanın ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Razgatlıoğlu, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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Toprak Razgatlıoğlu Yürekleri Ağza Getirdi! 210 km Hızla Giderken Kaza Yaptı

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda 15 galibiyetle zirvede yer ala milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, organizasyonun 8. ayağında hafta sonu Fransa'da yapılacak yarış öncesindeki serbest antrenman seansında kaza yaptı.

Hafta sonu şampiyonadaki liderlik avantajını korumak için piste çıkacak olan Red Bull sporcusu ROKiT BMW Motorrad takımı pilotu Toprak, serbest antrenman seansı sırasında aracının kontrolünü kaybederek yere düştü ve sürüklendikten sonra pist dışına çıktı.

Toprak Razgatlıoğlu Yürekleri Ağza Getirdi! 210 km Hızla Giderken Kaza Yaptı - Resim : 1

KONTROL AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrasında antrenman seansı durdurulurken Razgatlıoğlu, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayak yarışları 7-8 Eylül'de Fransa'daki 4,41 kilometre uzunluğundaki Magny-Cours pistinde düzenlenecek.

Bu sezon üst üste 13 yarış kazanan sporcu rekoruna imza atan Toprak, pilotlar klasmanında 365 puanla liderliğini sürdürürken en yakın takipçisi Nicolo Bulega ile arasında 92 puan fark bulunuyor.

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