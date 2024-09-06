Yeni sezonda TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edecek Bursaspor'un yeni göğüs sponsoru Atış Grup oldu. Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Atış Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, kulüp ve Atış Grup yönetim kurulu üyeleri katıldı. Göreve geldikleri ilk günden beri yoğun çalışma içinde olduklarını belirten Başkan Enes Çelik, "Göreve geldiğimiz 3 aylık sürede yoğun mücadeleler neticesinde öncelikle transfer tahtasının açılması, akabinde ağırlıklı olarak üst liglerden yapılan transferler, yeni teknik heyetimizin kurulması, altyapıdaki yeni yapılanma sürecimiz, 'Yanındayım' kampanyamız, sponsorluk anlaşmaları, kalıcı gelir projelerimiz stadyum ve diğer alanlarda başladığımız fiziki mekan iyileştirmeleri derken yoğun bir mesai sürecini geride bıraktık. İdari, mali ve sportif alanda yaptığımız bu yatırımlar devam ederken artık sezonumuz yarın başlayacak olmasıyla, Bursaspor'umuz için ait olduğumuz yere yolculuğumuz emin adımlarla başlayacak. Bugün bu toplantıyı gerçekleştirme amacımız 2024-25 sezonu A takımımızın ve altyapı takımlarımızın forma göğüs sponsorluğu tanıtımıdır. Bursalılar olarak yakından tanıdığımız Atış Grup sadece yaptığı kaliteli, ticari projelerle değil, sosyal sorumluluk ve spora destek projelerinde de her zaman var olmuştur. Bu vesileyle başta Atış Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüsamettin Atış, Atış Grup CEO'su Sayın Ahmet Atış ve yönetim kurulu üyesi Sayın Metin Atış olmak üzere tüm Atış Grup ailesine teşekkür etmek istiyorum. Ülkece ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğimiz bu süreçte, hem 'Yanındayım' kampanyamıza büyük bir destek sağlayarak hem de göğüs sponsorluğumuza 22 milyon TL'lik büyük katkıları, yeniden diriliş meşalesini yaktığımız bu dönemde çok anlamlıdır. Ben bu anlaşmanın hem Bursaspor'umuz hem de değerli Atış Grup ailesi için hayırlı, bereketli olmasını ve uzun yıllar devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

'ŞEHRİN EN BÜYÜK MARKASINA HER ZAMAN DESTEK VERECEĞİZ'

Enes Çelik'in ardından konuşma yapan Atış Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, "Bursaspor yeni bir döneme giriyor. Uzun süredir kapalı olan transfer tahtası açıldı. Yeni ve iddialı ve şehrin içine sinen bir başkanla kolları sıvadık. Atış Grup olarak tüm gücümüzle bu birlikteliğin arkasında devam etmek istiyoruz. Hedef Süper Lig. İnanıyoruz ki bu şehir yeniden Süper Lig Şampiyonluğu kutlamaları yapacak. Biz Atış Grup olarak zaten bütün gücümüzü bu şehirden alıyoruz. Bursa deyince Atış Grup, Atış Grup deyince akla ilk gelen Bursa oluyor. Bütün emeğimiz Bursa için. Bursa'nın da en değerli markası tabi ki Bursaspor. Bursaspor'a elimizden gelen desteği vermeye her zaman devam edeceğiz. Bu yılda 'Göğsünü gere gere Bursaspor' diyoruz, sloganımız bu. İnşallah Başkanımla beraber Süper Lig'e en kısa zamanda Bursaspor geri dönecek diye ümit ediyorum" dedi.

'YENİ TRANSFER GÜNDEMİMİZDE YOK'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Enes Çelik, teknik direktör Pablo Martin Batalla'nın transferlerden memnun olduğunu belirterek, "Yeni bir transfer konusunda bize bir rapor iletilmedi. Antrenman ve maçlarda takımdan gayet memnunuz. Dolayısıyla şu an öyle bir gündemimiz yok" ifadelerini kullandı.

'KAMPANYA İSTEDİĞİMİZ SEVİYEDE DEĞİL'

'Yanındayım' kampanyasının istenilen seviyede olmadığını da söyleyen Bursaspor Başkanı Enes Çelik, "Toplanan paranın yüzde 60’ı yönetim ve kurullarımız tarafından verildi. Ciddi anlamda potansiyeli olan bir şehirde yaşıyoruz. Kampanya maalesef istediğimiz noktada değil. Bu diriliş döneminde yapılacak 1 liralık yardım, belki 5 sene sonraki 5 liralık yardımdan daha kıymetli. Hem geçmiş dönemin borçlarıyla uğraşıyoruz hem de sıfırdan bir takım kuruyoruz. Bununla bitmiyor düzenli ödemeler var" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bursaspor kaptanları Ahmet İlhan Özek ve Muhammet Demir'in de katılımıyla yeni göğüs sponsorlu formalarla fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA