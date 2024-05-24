TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat kavga etti

Türkiye Kupası Final maçında TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile Beşiktaş Başkanı Hasan Arat arasında kavga çıktı. Gerçek Gündem yaşanan kavganın görüntülerine ulaştı.

Son Güncelleme:
<

GERÇEK GÜNDEM HABER MERKEZİ- 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçtan 3-2 galip ayrılan Beşiktaş, kupayı kazanan taraf oldu.

Ancak maç sırasında istenmeyen görüntüler yaşandı. Maç sırasında TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile Beşiktaş Başkanı Hasan Arat arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli olduFenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli olduSpor

Gerçek Gündem, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un Beşiktaş Başkanı Hasan Arat arasında yaşanan kavganın görüntülerine ulaştı.

Öte yandan TOKİ iştiraki Emlak Konut Genel Müdürü olarak atanan Cengiz Erdem'in Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinden aday olması dikkatlerden kaçmadı.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat kavga etti - Resim : 2

Cengiz Erdem Şubat ayında Aziz Yıldırım'ı ziyaret etmişti. Ziyaret sosyal medya hesabından da paylaşılmıştı.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat kavga etti - Resim : 3

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
TRT1'den Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi için flaş karar! Dizi devam edecek mi? TRT1'den Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi için flaş karar! Dizi devam edecek mi?
Milli dağcı Tunç Fındık sınır tanımıyor: Everest zirvesini üçüncü kez fethetti Milli dağcı Tunç Fındık'tan tarihi başarı: Sınır tanımıyor
Yalı Çapkını dizisinde başroldü! Mert Ramazan Demir'den yeni proje Yalı Çapkını dizisinde başroldü! Mert Ramazan Demir'den yeni proje
Premier Lig'in yıldız futbolcusuna bahis soruşturması açıldı: Kendi takımının galibiyetine bahis yaptığı iddia edildi Premier Lig'in yıldız futbolcusuna bahis soruşturması açıldı
ÇOK OKUNANLAR
Özel uçak tartışması: Rönesans Holding'in hızlı yükselişi yeniden gündemde Rönesans Holding'in hızlı yükselişi yeniden gündemde
Kıvanç Tatlıtuğ 12 milyonluk teklifi reddetti: "Kariyerime uymuyor" Kıvanç Tatlıtuğ 12 milyonluk teklifi reddetti: "Kariyerime uymuyor"
Emeklilere çifte bayram ikramiyesi yaşatacak haber geldi: İş Bankası emekli promosyon rakamlarını güncelledi Emeklilere çifte bayram ikramiyesi yaşatacak haber geldi
İran'dan Türkiye'ye büyük saygısızlık: Türk bayrağı yerine Osmanlı bayrağı kullandılar! İran'dan Türkiye'ye büyük saygısızlık: Türk bayrağı yerine Osmanlı bayrağı kullandılar!
İstanbul'da kiralık ev fiyatları en yüksek ve en düşük olan ilçeler İstanbul'da kiralık ev fiyatları en yüksek ve en düşük olan ilçeler