TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat kavga etti
Türkiye Kupası Final maçında TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile Beşiktaş Başkanı Hasan Arat arasında kavga çıktı. Gerçek Gündem yaşanan kavganın görüntülerine ulaştı.
GERÇEK GÜNDEM HABER MERKEZİ- 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçtan 3-2 galip ayrılan Beşiktaş, kupayı kazanan taraf oldu.
Ancak maç sırasında istenmeyen görüntüler yaşandı. Maç sırasında TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile Beşiktaş Başkanı Hasan Arat arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü.
Gerçek Gündem, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un Beşiktaş Başkanı Hasan Arat arasında yaşanan kavganın görüntülerine ulaştı.
Öte yandan TOKİ iştiraki Emlak Konut Genel Müdürü olarak atanan Cengiz Erdem'in Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinden aday olması dikkatlerden kaçmadı.
Cengiz Erdem Şubat ayında Aziz Yıldırım'ı ziyaret etmişti. Ziyaret sosyal medya hesabından da paylaşılmıştı.
Kaynak: Gerçek Gündem