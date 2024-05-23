Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu
Fenerbahçe Başkanlığına adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer verdiği isimler belli oldu.
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.
Fenerbahçe Kulübü'nde 30-31 Mayıs’ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.
Yönetim Kurulu asil listede şu isimler yer alıyor:
Mithat Yenigün
Mahmut Nedim Uslu
Cengiz Erdem
Nihat Özbağı
İlhan Yüksel Ekşioğlu
Mehmet İman
Ahmet Önder Fırat
Fatih Öztürk
Murat Salar
Mehmet Selim Kosif
Batuhan Özdemir
Ömer Onan
Hande Tibuk
Ahmet Özokur
Emin Selim Akgül
Mustafa Aydın Acun
Emrah Tünay
Mehmet Emin Özturan
Kemal Fatih Aslan
Berkay Erdim
Tuna Akın
Kaynak: İHA