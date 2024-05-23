Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu

Fenerbahçe Başkanlığına adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer verdiği isimler belli oldu.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.

Fenerbahçe Kulübü'nde 30-31 Mayıs’ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.

Yönetim Kurulu asil listede şu isimler yer alıyor:

Mithat Yenigün

Mahmut Nedim Uslu

Cengiz Erdem

Nihat Özbağı

İlhan Yüksel Ekşioğlu

Mehmet İman

Ahmet Önder Fırat

Fatih Öztürk

Murat Salar

Mehmet Selim Kosif

Batuhan Özdemir

Ömer Onan

Hande Tibuk

Ahmet Özokur

Emin Selim Akgül

Mustafa Aydın Acun

Emrah Tünay

Mehmet Emin Özturan

Kemal Fatih Aslan

Berkay Erdim

Tuna Akın

Kaynak: İHA

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