Milli judocu Kayra Özdemir'den tarihi başarı! Büyük bir başarıya imza attı

Dünya Judo Şampiyonası'nda +78 kiloda mücadele eden Kayra Özdemir, gümüş madalya kazanarak Türkiye'ye bu organizasyonda kadınlarda en büyük başarıyı yaşattı.

Milli judocu Kayra Özdemir'den tarihi başarı! Büyük bir başarıya imza attı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen şampiyonanın son gününde tatamiye çıkan milli sporcu Kayra Özdemir, büyük bir başarıya imza attı.

Özdemir, dünya şampiyonaları tarihinde finale çıkan ilk Türk kadın judocu olma unvanını da elde etti. Finalde Japon rakibi Wakaba Tomita'ya yenmesine rağmen gümüş madalya kazanan Kayra, tarihi bir başarıya imza attı.

Aynı kategoride Hilal Öztürk ise Çinli Shiyan Xu'yu yenerek bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA

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