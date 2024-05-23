Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a 'Mourinho' yanıtı: Gündeme getirmek talihsizlikti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım tarafından gündeme getirilen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a 'Mourinho' yanıtı: Gündeme getirmek talihsizlikti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"DERBİ ÖNCESİ MOURINHO'YU GÜNDEME GETİRMEK TALİHSİZLİKTİ"

Ali Koç, Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesi halinde Mourinho ile anlaşacağını duyurmasını doğru bulmadığını belirterek, "Son haftaya şampiyonluk şansıyla giriyoruz. Bu konuları konuşmanın yeri değil. Mourinho'yu derbi öncesi gündeme getirmek büyük bir talihsizlikti." dedi.

"OTURUP TARTIŞABİLİRSEK BAKARIZ"

Koç, "Aziz Yıldırım, Mourinho ile ilgili bir çağrı yaptı. Bu çağrıya cevabınız nedir?" sorusunu ise "Aşağı yukarı 2 senesi 45 milyon Euro olacak bir yatırımı beraber ortak yapalım diyor. Ortak yatırımdan önce bir masada oturup medeni insanlar gibi oturup tartışabilirsek bakarız." diyerek yanıtladı.

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