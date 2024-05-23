Fenerbahçe Başantrenörü Jasikevicius: 1 sayıyla bile olsa kazanmak için buradayız

THY EuroLeague Final-Four mücadele edecek Fenerbahçe Beko, organizasyonda ikinci kez şampiyonluğa ulaşmak için sahaya çıkıyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yarın başlayacak organizasyonda Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında sarı lacivertli ekibin koçu Sarunas Jasikevicius, açıklamalarda bulundu.

"Bu yolculukta yaşadığınız en büyük zorluklar nelerdir?" sorusunu yanıtlayan Sarunas Jasikevicius, şunları söyledi:

"Hep bir sonraki maçı, bir sonraki antrenmanı düşünüyoruz. Bu yolculukta bir numaralı hedefi, iki numaralı hedefi yolculukta belirliyorsunuz. Bazı şeyleri yolda kararlaştırdık. Oyuncularıma herhangi bir şey icat etmedim, yeni şeyler sunmadım. Ekipteki 3 antrenörle çalışmışlardı. Çok büyük beklentiler koymadan ilerlemek lazım. Büyük hedefler değil günlük hedefler belirlemek lazım. Umarım maç günü de her şey planladığımız gibi gider."

"1 SAYIYLA BİLE OLSA KAZANMAK İÇİN BURADAYIZ"

"Sezon içerisinde birçok rekor kırdınız, bunu şampiyonlukla süsleyebilir misiniz?" sorusuna cevap veren Sarunas Jasikevicius şu ifadeleri kullandı:

"Bilmiyorum yani, nasıl cevap vereceğimi. Bence sahaya çıkacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bazı rekorlar vs. son derece önemliydi; asist, 3 sayı, Nigel'ın rekoru... Biz 1 sayıyla bile olsa kazanmak için buradayız. 1 sayıyla bile kazansak mutlu olurum."

"ZORLU SERİLER OYNADIK"

"Bir koç olarak Zalgiris ve Barcelona'da Final Four deneyimleriniz oldu, neler öğrendiniz? Bugün takımınız için nasıl kullanacaksınız bu deneyimleri?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Sarunas Jasikevicius, "Bence durumlar birbirinden farklı. Ne öğrendim, ne öğrenemedim buna vurgu yapacak değilim. Final Four'da bir box-out, bir ribaund, bir faul fark yaratıyor. Skor buluyor olmanız lazım, kolay basketler atıyor olmanız. En önemli olan şey hayatta kendinize fırsat yaratmanız. Şu an bulunuyor olmaktan mutluyuz. Monaco'ya karşı çok zorlu bir seri oynadık. Şimdi buradayız, bu fırsattan faydalanmaya çalışacağız, tıpkı diğer 3 takımın yapmaya çalıştığı gibi" sözlerini sarf etti.