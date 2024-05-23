Premier Lig'in yıldız futbolcusuna bahis soruşturması açıldı: Kendi takımının galibiyetine bahis yaptığı iddia edildi

İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig'in West Ham United ekibinde forma giyen Lucas Paqueta'ya bahis soruşturması açıldığını duyurdu.

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Premier Lig'in yıldız futbolcusuna bahis soruşturması açıldı: Kendi takımının galibiyetine bahis yaptığı iddia edildi

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), West Ham United'ın yıldızı Lucas Paqueta için bahis soruşturması başlattı.

Resmi siteden yapılan açıklamada Brezilyalı yıldız ismin kendi kulübü West Ham'ın belirtilen 4 maçı kazanacağına dair bahis yaptığı yönünde bulgular olduğu ve araştırma başlatıldığını açıkladı.

İşte o karşılaşmalar:
12 Kasım 2022, Leicester
3 Aralık 2023, Aston Villa
21 Mayıs 2023, Leeds United
8 Aralık 2023, Bournemouth

Premier Lig'in yıldız futbolcusuna bahis soruşturması açıldı: Kendi takımının galibiyetine bahis yaptığı iddia edildi - Resim : 1

"DAHA FAZLA YORUM YAPMAYACAĞIM"

Lucas Paqueta sosyal medya hesabından fazla yorum yapmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dokuz ay boyunca soruşturmanın her aşamasında işbirliği yaptım ve elimden gelen tüm bilgileri sağladım. Suçlamaları tümüyle reddediyorum ve adımı temize çıkarmak için mücadele edeceğim. Devam eden süreç nedeniyle daha fazla yorum yapmayacağım."

Etiketler
Premier Lig İngiltere
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