TFF'den Süper Lig'de PFDK Şoku! 3 Kulüp Başkanı Disipline Sevk Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Konyaspor Başkanı Ömer Atiker'i “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

SÜPER LİG'DE 10 KULÜP PFDK'YE SEVK EDİLDİ

TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasının ardından 10 kulübü de çeşitli ihlaller nedeniyle PFDK'ye gönderdi. TFF'nin açıklamasına göre, ikinci haftada oynanan karşılaşmalarda yaşanan ihlaller nedeniyle Erzurumspor FK, Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe, Kocaelispor ve Amed Sportif Faaliyetler disipline sevk edildi.

4 YÖNETİCİ PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve İkinci Başkan Hakan Daltaban'ın yanı sıra Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Konyaspor Başkanı Ömer Atiker'in de “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle kurula sevk edildiği bildirildi. Eyüpspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Gaziantep FK oyuncusu Juninho Bacuna ise “kural dışı hareketi” nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

1. LİG'DEN 14 KULÜP PFDK'DE

Trendyol 1. Lig'de ise Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Metro Holding Kayserispor, Muğlaspor, Antalyaspor, SMS Grup Sarıyer, Alagöz Holding Iğdır FK, Batman Petrolspor, Boluspor, Orfa Yapı Pendikspor, Turka Esenler Erokspor, Vanspor FK, Keçiören Belediyesi Ankara Keçiörengücü, Manisa FK ve Mardin 1969 çeşitli gerekçelerle disipline sevk edildi. Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle, Batman Petrolspor oyuncusu Mamadou Cissokho ise SMS Grup Sarıyer karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle “kural dışı hareket” gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi.

Kaynak: AA