TFF'den O Hakem Hakkında Flaş Karar! Listeden Çıkarıldı

Süper Lig'in 7'nci haftasında Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki yönetimi nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen hakem Cihan Aydın hakkında TFF'den flaş bir hamle geldi. Federasyon, Hakem Aydın'ı FIFA listesinden çıkardı.

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TFF'den O Hakem Hakkında Flaş Karar! Listeden Çıkarıldı

Süper Lig'in 7'inci haftasında oynanan Antalyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi Cihan Aydın hakkında TFF'den flaş bir hamle geldi.

Cihan Aydın, maçtaki yönetim performansı nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maç içinde 'laptoplu' protestosuna maruz kalan Aydın hakkında, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da TFF'ye şikayette bulunmuştu.

TFF'den O Hakem Hakkında Flaş Karar! Listeden Çıkarıldı - Resim : 1

FIFA LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Ömer Faruk Ünal’ın haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu, Cihan Aydın’ı FIFA listesinden çıkardı.

BU HAFTA MAÇ ALMADI

Ayrıca Merkez Hakem Kurulu, Cihan Aydın’ı Süper Lig’in sekizinci haftasında herhangi bir maça atamadı.

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