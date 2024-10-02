Dusan Tadic'ten Yeni Rekor! Dünya Yıldızlarını Geride Bıraktı

Süper Lig'in 7. haftasında zorlu Antalyaspor deplasmanında 63'üncü dakikada kaydettiği golle kilidi açan Dusan Tadic, bu sezon skorer kimliğiyle öne çıkıyor.

Jose Mourinho ile bu sezon sağ kanatta değerlendirilen Sırp futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 4 gol ve 6 asistle 10 gole katkıda bulundu.

Takvim'de yer alan habere göre; 35 yaşındaki Tadic çok önemli bir istatistiğe imza attı. 30 yaş üstü kanat oyuncuları içinde Avrupa'nın en skorer ismi olmayı başaran Tadic, önemli yıldızları geride bırakmayı başardı.

Tadic'in ardından ikinci sırada Liverpool forması giyen Mohamed Salah geliyor. Mısırlı futbolcu 9 maçta 4 gol ve 5 asistle 9 gole katkıda bulundu.

Udinese'den Florian Thauvin, Hoffenheim'dan Marius Bülter ve Krasnodar'dan Victor Sa ise sezonun diğer en skorer 30 yaş üstü kanat oyuncuları oldu.