TFF'den kulüp yöneticilerine uyarı: Seviyesiz söylemlere karşı cezai yaptırımları tavizsiz uygulayacağız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son haftalarda spor kulüpleri yöneticilerinin bazı açıklamalarının Türk futboluna ciddi oranda zarar verdiğini belirterek, sağduyu çağrısı yaptı.

TFF'nin sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar söylendi:

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak; göreve geldiğimiz ilk günden bu yana futbolumuzda sağduyu, iş birliği ve diyalog ortamını güçlendirmek adına samimi bir çaba göstermiş olup, tüm paydaşlarımızı da bu çabaya ortak edebilmek için yoğun bir mesai harcadık. Bu konuda pek çok spor kulübümüzden destek gördük; futbolda birleştirici ve uzlaştırıcı bir anlayışı hâkim kılabilmek adına büyük gayret gösterdik. Ancak son dönemde üzülerek görmekteyiz ki; ligin son haftalarına girilirken spor kulüplerimizin değerli yöneticilerinden gelen bazı talihsiz açıklamalar, çözüme katkı vermek bir yana çatışmayı körüklemekte ve Türk futboluna ciddi oranda zarar vermektedir. Rekabette üstünlük ve öncelik kazanabilmek adına sportmenliği, saygıyı, 'fair play ruhunu' bir kenara bırakan kulüplerimizin her biri, aslında aynı zamanda Türk sporuna yön veren kültür ve kimliklere, köklü geleneklere sahiptir.

'CEZAİ YAPTIRIMLARI TAVİZ VERMEDEN UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİMİZDEN HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN'

Ancak ne yazık ki bu güzide spor kulüplerimizin günümüz temsilcileri asırlık kültürlerine tezat oluşturacak açıklamalar yapmayı sürekli bir alışkanlık haline getirerek, Türk futboluna ve toplum barışına açıkça zarar vermektedir. Farklı kültürlere, görüşlere, kökene sahip milyonlarca insanın aynı renklere gönül vererek galibiyet sevincinde ve mağlubiyet hüznünde buluşmasını sağlayan futbol, ayrıştırıcı değil birleştirici olmalıdır. Rakibi daha iyisine, daha büyük başarılara teşvik futbolun niteliğini yukarı çekerken, hakarete varan söylemler tabir-i caizse yeşil sahaları çamurlaştırmakta, futbolu zevksiz ve oynanmaz hale getirmekte, spor kültürünü aşağı çekmektedir. Futbolu koşulsuz seven, sevinçte ve kederde ortaklaşmayı şiar edinen Türk toplumunun bu açıklamalarla sürekli huzursuz edilmesinin hiç kimseye bir faydası olmadığı gibi, ülke futbolunun değerini aşağıya çekecek bu tarz açıklamaların faturasını son tahlilde yine kulüplerimiz ödeyecektir. İyinin yüceltildiği, kötünün ayıplandığı bir kültürün evlatları olarak bir kez daha futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu ve itidalli davranmaya davet ediyoruz. Adalet değil ayrıcalık isteyen seviyesiz söylem ve tutumlara karşı disiplin talimatlarını ve hukuk çerçevesinde cezai yaptırımları taviz vermeden uygulamaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın."

TRABZONSPOR TFF'Yİ HEDEF ALMIŞTI

PFDK, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar hakkında sevk kararlarını açıklamıştı.

Bunun üzerine Trabzonspor, TFF'ye şu eleştiriyi yapmıştı:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler; korkunun, baskı altında ezilmelerin, utanma duygusunun ortadan kalktığının ispatı, ahlaksızlığın da zirvesidir. Fenerbahçeli iki futbolcu Osayi Samuel ve Jayden Oosterwolde’nin milyonlarca insanın gözü önünde taraftarlarımıza yönelik ‘saldırısını’ sanki hiç yaşanmamış gibi görmezden gelen TFF; söz konusu oyuncuları bu eylemden değil de ‘kavgaya karışmak’ suçundan PFDK’ya sevk ederek daha az ceza almalarını sağlamıştır. TFF başka bir kanunsuzluğun altına da imza atarak taraftarımıza tekme atan Mert Müldür ve Michy Batshuayi’yi sevk etmeye gerek olmadığına karar verip, profesyonel bir oyuncunun saha içinde şiddete başvurmasını, Türkiye’de meşru kılmış ve hatta özendirmiştir. Türk futbolunun yeniden hak ettiği saygınlığa, adil ve dürüst rekabet ortamına geri dönmeye, dünya nezdinde kaybettiği itibarını geri kazanmaya acilen ihtiyacı vardır. Kulübümüz bu korkak, iradesiz ve aldığı kararlarla Türk futbolunun geleceğini dönüşü olmayan bir noktaya taşımakta olan taraflı yapının devam etmesine razı değildir. Başta Mehmet Büyükekşi olmak üzere kanun ve kural tanımayan bu yapının bugünden tezi yok görevi bırakmasını talep ediyoruz."

Bordo mavililer dışında, Süper Lig'den birçok kulüp başkanı ve yöneticisi mevcut TFF yönetiminin istifasını istemişti.

Kaynak: İHA