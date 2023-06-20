TFF'den Fenerbahçe için 5 yıldızlı forma açıklaması

PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe'ye 456 bin lira ceza kesildi. TFF, seramoniye 5 yıldızlı formayla çıkan sarı-lacivertliler için incelemenin devam ettiğini de ifade etti.

TFF'den Fenerbahçe için 5 yıldızlı forma açıklaması

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 yendi ve kupaya uzandı. Sarı-lacivertliler maç sonrasında seramonide 5 yıldızlı yeni sezon formalarını giydi.

Futbol Disiplin Kuralları'nı ihlal eden sarı-lacivertliler, Sportif Ekipman Talimatı’nın 16. maddesi ve Yayın Talimatı’nın 12/7 ve 13/3 maddeleri uyarında PFDK'ya sevk edildi.

Açıklanan PFDK kararlarında TFF, Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı formaları için, "Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü’nün 7/6 maddesi, Sportif Ekipman Talimatı’nın 16. maddesi ve Yayın Talimatı’nın 12/7 ve 13/3 maddeleri uyarınca yapılan disiplin sevkiyle ilgili savunmada belirtilen hususların araştırılmasına, bu nedenle incelemenin devamına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertliler ayrıca çeşitli maddelerden dolayı 456 bin 500 lira ceza aldı.

PFDK KARARLARI

"1-FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 11.06.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü’nün 7/6 maddesi, Sportif Ekipman Talimatı’nın 16. maddesi ve Yayın Talimatı’nın 12/7 ve 13/3 maddeleri uyarınca yapılan disiplin sevkiyle ilgili savunmada belirtilen hususların araştırılmasına, bu nedenle incelemenin devamına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 6. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 237.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, Kulüp TV görevlilerinin müsabaka sonrası saha içerisine girerek saha içerisinden görüntü almaları ve flaş röportaj alanı dışında röportaj yapılmasından dolayı Yayın Talimatı’nın 12/7. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 12/8. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 125.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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