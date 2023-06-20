Ali Koç ve Arda Güler yarın görüşecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin genç yıldızı Arda Güler'le yarın görüşecek.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adını Avrupa'nın kulüplerinin transfer listesine yazdıran Arda Güler'in sarı-lacivertli ekipteki geleceği belli oluyor. Birçok kulüp, Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken, Fenerbahçe genç yıldızın en az 1 sezon daha kulüpte kalmasını istiyor.

Fenerbahçe'nin 2023/24 sezonunda giyeceği formaların lansmanında başkan Koç ile Arda Güler bir araya geldi ve yarın görüşmek üzere sözleşti. Başkan Ali Koç'un, Arda Güler'e "Yarın 1'de görüşürüz" dediği duyuldu.