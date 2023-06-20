Ali Koç ve Arda Güler yarın görüşecek

Transfer iddialarıyla gündemde olan Arda Güler yarın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la bir araya gelecek.

Ali Koç ve Arda Güler yarın görüşecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin genç yıldızı Arda Güler'le yarın görüşecek.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adını Avrupa'nın kulüplerinin transfer listesine yazdıran Arda Güler'in sarı-lacivertli ekipteki geleceği belli oluyor. Birçok kulüp, Arda Güler'i kadrosuna katmak isterken, Fenerbahçe genç yıldızın en az 1 sezon daha kulüpte kalmasını istiyor.

Fenerbahçe'nin 2023/24 sezonunda giyeceği formaların lansmanında başkan Koç ile Arda Güler bir araya geldi ve yarın görüşmek üzere sözleşti. Başkan Ali Koç'un, Arda Güler'e "Yarın 1'de görüşürüz" dediği duyuldu. 

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