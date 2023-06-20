Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Volkan Demirel'den dikkat çeken açıklama

Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı, sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörün kim olacağını merak ediyor. Kulüp başkanı Ali Koç'un hafta sonu düzenlenen Mali Kongre'de "yerli ve Fenerbahçe camiasını tanıyan" bir isim olarak yeni hocayı tarif etmesi gözleri belirli isimlere döndürdü.



İlk akla gelen isimler Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal oldu. Ancak her üç hoca da kendilerinin bu konuyla ilgili bir bilgi sahibi olmadıklarını belirterek sürecin dışında olduklarını ortaya koydular. Geriye üç isim kaldı. Bunlar Sergen Yalçın, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel.



VOLKAN DA FENERBAHÇE'YE OLMUYOR

Sergen Yalçın Azerbaycan'ın Neftçi takımı ile sözleşme imzaladı, Emre Belözoğlu'nun ise Başakşehir'le devam eden kontratından çıkmayacağı belirtildi. Geriye kalan son isim ise Volkan Demirel'di.

Geçen sene deprem olanan kadar Hatayspor ile iyi bir sezon geçiren Demirel'in Bodrum'dan tatilini kısa keserek İstanbul'a gelmesi bir anda dikkatleri onun üzerinde topladı.

Ancak yaşananlar beklentileri boşa çıkardı.

"KAFAMDAKI TEK DÜŞÜNCE HATAYSPOR'U BIR ANKA KUŞU GIBI HAYATA TEKRAR DÖNDÜRMEK"

Zira Hatayspor Kulübü ile Trendyol arasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demirel, tek amacının Hatayspor'u anka kuşu küllerinden doğmasını sağlamak olduğunu söyledi.

"Çok zor bir süreç geçirdik. Bu süreçte Hatay halkı ve Atakaş Hatayspor için elimden gelen çalışmayı yapıyorum. Yapmaya devam edeceğim çünkü Hatay halkının, Hatayspor'un ve bölgenin buna ihtiyacı var. Bu süreçte bize destek verdikleri için Trendyol'a çok teşekkür ediyoruz. Çok anlamlı bir anlaşma oldu. Birçok detayı var. En güzellerinden biri maç günü bölgedeki insanlara yemek dağıtımı yapılacak. Şu an gerçekleştirdiğimiz bir transfer yok ama görüşmelerimiz olduğunu söyleyebilirim. Bu sponsorlukla beraber çalışmaların daha hızlanacağı bir sürece gireceğiz. Tek amacım, tek dileğim, kafamdaki tek düşünce Hatayspor'u bir anka kuşu gibi hayata tekrar döndürmek ve bölgedeki insanlara Hatayspor ile umut vererek, mutlu şekilde hayatlarını sürdürmelerini sağlamak."

“GELECEK İÇİN HAYALLERİM VAR AMA İLK HEDEFİM HATAYSPOR"

Gelecekle ilgili hayalleri olduğunu belirterek aslında Fenerbahçe'yle yolunun önümüzdeki yıllarda kesişmesini planladığını ima eden Volkan Demirel, deprem nedeniyle Hatayspor'a destek ve Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür etti:



"Bu anlamda Türkiye Futbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığına da çok teşekkür ediyorum. Bize çok destek veriyorlar. Elimizde 15-16 futbolcu var. Birçok oyuncuyla yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Görüşmelerim devam ediyor. Son 3 ayda, çok oyuncu izledim, çok oyuncuyla görüşmeye gittim. Çünkü yönetici ağabeylerimiz kendi kayıpları, işleriyle uğraşırken onlara yük vermek istemedim. Her şeyi kendim yapmaya çalıştım. Neticesinde bir yere gelmeye başladık. Yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmanın planını yapıyoruz. Geleceğimle ilgili hayallerim ve hedeflerim var ama ilk hedefim Hatayspor'un yeni sezonda ligde en iyi şekilde mücadele etmesi. Bunun için elimden ne geliyorsa, onu yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA