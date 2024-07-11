TFF'den Beklenen Açıklama Geldi: Süper Kupa'nın Yeri ve Tarihi Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak 2024 Turkcell Süper Kupa müsabakasının gerçekleşeceği stadyumu açıkladı.

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TFF'den Beklenen Açıklama Geldi: Süper Kupa'nın Yeri ve Tarihi Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 3 Ağustos'ta Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak 2024 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hangi stadyumda oynanacağını açıkladı.

TFF, Süper Kupa maçının Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, 'Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' ifadeleri kullanıldı.

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