Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda Marco Fenoglio Dönemi Başladı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonuna İtalyan çalıştırıcı Marco Fenoglio önderliğinde giriş yapıyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Polonya ekiplerinden Grupa Azoty Chemik Police'i son olarak çalıştıran 54 yaşındaki başantrenörle anlaşmaya varıldı.

Fenerbahçe Kulübü, anlaşmayla ilgili "İtalyan Başantrenör Marco Fenoglio’ya ailemize hoş geldin diyor, başarı ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz." açıklamasında bulundu.