Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda Marco Fenoglio Dönemi Başladı

Fenerbahçe'de yeni sezon heyecanı başlarken, kadın voleybol takımı da yeni bir döneme adım attı. İtalyan çalıştırıcı Marco Fenoglio, sarı-lacivertlilerin yeni başantrenörü olarak göreve başladı.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda Marco Fenoglio Dönemi Başladı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonuna İtalyan çalıştırıcı Marco Fenoglio önderliğinde giriş yapıyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Polonya ekiplerinden Grupa Azoty Chemik Police'i son olarak çalıştıran 54 yaşındaki başantrenörle anlaşmaya varıldı.

Fenerbahçe Kulübü, anlaşmayla ilgili "İtalyan Başantrenör Marco Fenoglio’ya ailemize hoş geldin diyor, başarı ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda Marco Fenoglio Dönemi Başladı - Resim : 1

Son Güncelleme:
Altın İçin Tarih Verildi. Yatırımcısına Çok Büyük Kazandıracak Altın İçin Tarih Verildi. Yatırımcısına Çok Büyük Kazandıracak
Star TV'den Yalı Çapkını Kararı! Dizinin Sona Ereceği Tarih Sızdı Star TV'den Yalı Çapkını Kararı! Dizinin Sona Ereceği Tarih Sızdı
TFF'de Bir Başkan Adayı Daha Yarıştan Çekildi: Erdoğan ve Büyükekşi'nin Bir Müdahalesi Mi Oldu? Erdoğan ve Büyükekşi'nin Bir Müdahalesi Mi Oldu?
'Aşkın Olayım' Gerçek Mi Oluyor? Boşanma Haberleri Sonrası Simge Sağın'dan Icardi'ye Teklif 'Aşkın Olayım' Gerçek Mi Oluyor?
ÇOK OKUNANLAR
Son Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar: '22 Yıllık Dönem Geride Kaldı...' Son Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar
'Cebinde 10 Bin Lirası Olanlar' Diyerek Anlattı: İslam Memiş'ten Dikkat Çeken Hesaplama İslam Memiş'ten Dikkat Çeken Hesaplama
Milyonlarca Emekliyi Üzen Haber! Maaş Toplantısı İptal, Son Karar Erdoğan'ın Maaş Toplantısı İptal, Son Karar Erdoğan'ın
Nişantaşı'ndaki Simitçi Açlık Grevine Başlamıştı: İBB'den Açıklama Geldi Nişantaşı'ndaki Simitçi Açlık Grevine Başlamıştı: İBB'den Açıklama Geldi
Son Anketten Çarpıcı Sonuçlar! Cumhur İttifakı'nın 'Küçük Ortağı'na Soğuk Duş Cumhur İttifakı'nın 'Küçük Ortağı'na Soğuk Duş