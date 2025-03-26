TFF'de 'Yabancı Hakem' İstifa Getirdi

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Beşiktaş-Galatasaray derbisine yerli hakemin atanmasına karar verilmesinin ardından istifa etti.

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TFF'de 'Yabancı Hakem' İstifa Getirdi

Bir dönem Beşiktaş'ta sportif direktörlük görevinde bulunan TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, HT Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş-Galatasaray derbisini yabancı hakem yönetsin talebinin reddedilmesinin ardından görevinden istifa etme kararı aldı.

29 Mart günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı hakem taleplerini reddederek yerli hakem kararı almasının ardından Kazancı'nın Riva'daki eşyalarını topladığı belirtildi.

TFF'de 'Yabancı Hakem' İstifa Getirdi - Resim : 1

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakemin görev almasına rağmen, Beşiktaş-Galatasaray maçı için yerli hakem kararı alınması spor camiasında tepkilere yol açmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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