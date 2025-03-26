Fenerbahçe'den Efsane Geri Dönüş

THY EuroLeague’in 31’inci Fenerbahçe Beko harika bir geri dönüşe imza attı ve Paris Basketball’u 101-100’lük skorla geçti. Sarı-lacivertliler bu skorla play-offa kalmayı garantiledi.

Karşılaşmanın son bölümleri nefes kesti. Son çeyrekte savunmada sertliği artıran Fenerbahçe Beko, hücumda ise boş atışlardan faydalanamadı. Guduric'in 34. dakikadaki üçlüğüyle farkı tek hanelere (77-85) çeken sarı-lacivertliler, mola dönüşünde McCollum'un üst üste 2 üçlük atışıyla farkı tek hücuma düşürdü ve skor 83-86 oldu. Rakibine 5 dakikalık süre içinde yalnızca 2 sayı şansı veren sarı-lacivertliler, 36. dakikada Hayes-Davis ile 86-86’lık beraberliği yakaladı.

Karşılaşmanın son saniyelerine karşılıklı basketlerle girilirken, Fenerbahçe Beko bitime 18 saniye kala Biberovic’le skoru yeniden eşitledi.

Konuk ekip, son hücumunda Shorts ile bitime, 2,5 saniye kala 100-98 öne geçti. Son hücumdan Hayes-Davis ile 3 sayı çıkaran Fenerbahçe Beko, parkeden 101-100 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Guduric 25, Hayes-Davis 19 ve McCollum 18 sayıyla galibiyete büyük katkı sağladı.

Kaynak: AA