MHK Açıkladı: Halil Umut Meler'in Sağlık Durumu Nasıl?

İrlanda ile Bulgaristan arasında oynanan karşılaşmada sakatlanan hakem Halil Umut Meler'in durumuna ilişkin açıklama geldi. MHK'dan yapılan açıklamada, Meler'in tedavisine bugün başlanacağı bildirildi.

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MHK Açıkladı: Halil Umut Meler'in Sağlık Durumu Nasıl?

İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi play-off turu karşılaşmasında sakatlanan hakem Halil Umut Meler’in durumuna ilişkin Merkez Hakem Kurulu’ndan bir açıklama geldi.

Açıklamada, Meler’in tedavisine bugün başlanacağı bildirildi. Açıklamanın tamamında şunlar kaydedildi:

İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi play-off turu karşılaşmasında sakatlanan hakem Halil Umut Meler’in durumuna ilişkin Merkez Hakem Kurulu’ndan bir açıklama geldi.

Açıklamada, Meler’in tedavisine bugün başlanacağı bildirildi. Açıklamanın tamamında şunlar kaydedildi:

"FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, 23 Mart Pazar günü İrlanda Cumhuriyeti ile Bulgaristan arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi play-off rövanş maçında sakatlık yaşamıştır. Karşılaşmanın 37. dakikasında sol baldırında ani bir ağrı ve batma hissi yaşayan Meler, yürümekte zorlanınca maça devam edememiş ve görevini 2025 yılında FIFA hakem kadrosuna katılan dördüncü hakem Mehmet Türkmen'e devretmiştir. Mehmet Türkmen ise maçı başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Halil Umut Meler'in tedavisine, Türkiye Futbol Federasyonunun sağlık sponsoru Medicana Hastanesinde bugün yapılacak tetkiklerin ardından başlanacaktır."

Kaynak: DHA

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Halil Umut Meler Sakatlık Bulgaristan
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