TFF'de Bir Başkan Adayı Daha Yarıştan Çekildi: Erdoğan ve Büyükekşi'nin Bir Müdahalesi Mi Oldu?

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) seçimlerinde 1 hafta kala bir günde iki aday adaylıktan çekildi.

TFF Başkan adayları arasında yer alan İsmail Uyanık, "Bu sistemde seçimleri kazanmak bir yana demokratik bir seçime katılmamızın anlamsız ve hatta dosyamızda mevcut 36 cesur imzanın seçime katılma yeter sayısına ulaşmasının mümkün olamayacağını gördüğüm için aday olmama kararımı Türk Futbol kamuoyuna duyururum" sözleriyle adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

Şimdi de Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin desteklediği adaylardan biri olan UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Yardımcı, "Türkiye'nin her kesimi tarafından değişmesi talep edilen bir futbol yapısının devam edebilmesi adına böyle bir operasyonla karşı karşıya kalmak, tüm futbol ailemiz adına büyük bir sorundur" ifadelerini kullandı.

Yardımcı'nın açıklamaları şöyle:

"TFF'nin 18 Temmuz 2024 tarihinde olağanüstü seçim kararı almasının ardından, Türk futbolunda ve UEFA yönetiminde elde ettiğim bilgi ve deneyimleri, futbolumuzda temiz, şeffaf ve kurumsal bir yapı kurulması için seferber etmek amacıyla başkanlığa aday olmaya karar verdim. UEFA'da yedi yılı aşkın zamandır devam eden görevim sırasında; 2019 Süper Kupa finalinin, Cumhuriyetimizin ve TFF'nin 100. yılını taçlandırmak adına 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin, 2026 UEFA Avrupa Ligi finalinin, 2027 UEFA Konferans Ligi finalinin ülkemize kazandırılmasında, sayısız toplantı ve etkinliğin Türkiye'de gerçekleştirilmesinde, İtalya ile ortak düzenleyeceğimiz Euro 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliğinin kazanılmasında, kulüplerimiz için Avrupa kupalarına katılma izinlerinin alınmasında, yüzlerce konu ve davada kritik rol oynadım.

TÜM GÖREVLERİNDEN ÇEKİLDİ

En büyük hedefim ve hayalim, Türk futbolunda ve UEFA'da elde ettiğim birikimi ülkemize kazandırmak ve Türk Futbolu'nun hak ettiği marka değerini elde etmesini sağlamak olduğu halde; sahip olduğum karakter ve terbiye ile tamamen ters, yaptıklarımla ve tecrübelerimle asla örtüşmeyecek iftiralarla dolu kirli bir operasyona maruz kaldım. TFF başkanlığına adaylığımı açıklamamın ardından, malum kirli yapı tarafından mevcut sistemin devam edebilmesi adına başlatılan kumpas, Rizeli Yardımcı ailesinin ve benimle birlikte yola çıkan insanların geçmişiyle ve ahlâkıyla asla bağdaşmayacak şekilde, yalanlarla, iftiralarla, kumpaslarla, şahsımı, ailemi, onurumu, haysiyetimi, itibarımı, hedef almaktadır. Sahip olduğum aile terbiyem, edebim, yetiştirilme şeklim, böyle kirli bir düzenin karşısında durmama, bana inanan, benimle birlikte yola çıkan insanların da kumpaslarla karşı karşıya kalmasına asla izin vermez. Türkiye'nin her kesimi tarafından değişmesi talep edilen bir futbol yapısının devam edebilmesi adına böyle bir operasyonla karşı karşıya kalmak, tüm futbol ailemiz adına büyük bir sorundur. Halen, seçimi kazanabilmek için yeterli imza sayısı ve destek elimizde olmasına rağmen, TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Fedrasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim. Bugüne dek bana güvenen, destek olan, yanımda olan herkese teşekkür ediyor, başta kulüp başkanlarımız olmak üzere herkesin haklarını helal etmelerini rica ediyorum."

Uyanık ve Yardımcı'nın çekilmesinin ardından seçimde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kaldı.

ERDOĞAN VE BÜYÜKEKŞİ'NİN MÜDAHALESİ Mİ VAR?

Bir günde 2 adayın çekilmesinin ardından akıllara Erdoğan'ın Almanya dönüşü uçakta söylediği sözler akıllara geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifası istenirken 'istikrar' mesajı vererek, "Teknik kadrolar öyle değişti. Federasyon da aynı şeyleri yaşadı. Öyle olmaz" demişti.

Erdoğan şunları söyledi:

"Önemli olan iki husus var. Bir tepeden tırnağa federasyonun yapısı, iki teknik kadroların kalıcılığı… Dikkat edin Batı’ya veya dünyadaki işleyişe, çorap söküğü gibi bir taraftan ör bir taraftan sökülsün, böyle bir şey yok. Yani oturtacaksan bir yapıyı, kalıcılığı çok önemli. Şimdi bu kalıcılığı yakalayabilmek için de şu anda güzel bir tırmanış, genç bir ekip var. Dolayısıyla bu genç ekiple beraber, bir diğer taraftan da yönetim kadrolarını kalıcı kılmak suretiyle atılacak adımlardan ben netice alınabileceğine inanıyorum. Yoksa durmadan değiştir, tekrar getir. Bugüne kadar öyle olmadı mı? Hep değişti. Teknik kadrolar öyle değişti. Federasyon da aynı şeyleri yaşadı. Öyle olmaz. Yani Batı’da veya dünyada başarıyı yakalayanlar hep o kalıcı kadrolarla yakaladılar. Onunla neticeye ulaştılar."

Üstü kapalı desteği sonrası bugünkü istifalarda Erdoğan'ın ve Büyükekşi'nin bir baskısı olup olmadığı merak konusu oldu. Yardımcı'nın istifa açıklamasında "Malum kirli yapı" demesi de bu yönde bir düşünceye neden oldu.

İMAMOĞLU DESTEKLİYOR İDDİASI VARDI

Oda TV, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun TFF seçiminde Yardımcı'yı destekleyeceğini, kendisi ile yakın ilişkileri bulunan 43 delegeyi, Yardımcı lehine oy vermeye ikna edeceğini öne sürmüştü.

Kaynak: İHA