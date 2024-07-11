Süper Lig'de Yeni Sezon Fikstürü Belli Oldu
Süper Lig'de heyecan, 9 Ağustos 2024 tarihinde oynanacak ilk maçlarla yeniden başlayacak. 2024-2025 Süper Lig Sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü TFF Riva Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
İlk hafta maçları şöyle:
Uzun maratonda oynanacak sezonun derbi tarihleri de açıklandı.
İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki müsabakalar 5 - 6 - 10 - 11 - 15 ve 16. haftalarda oynanacak.
Süper Lig'de ilk derbi 6. haftada Fenerbahçe - Galatasaray arasında oynanacak.
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