Süper Lig'de Yeni Sezon Fikstürü Belli Oldu

Süper Lig'de heyecan, 9 Ağustos 2024 tarihinde oynanacak ilk maçlarla yeniden başlayacak. 2024-2025 Süper Lig Sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Süper Lig'de Yeni Sezon Fikstürü Belli Oldu

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü TFF Riva Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

İlk hafta maçları şöyle:

Süper Lig'de Yeni Sezon Fikstürü Belli Oldu - Resim : 1

Uzun maratonda oynanacak sezonun derbi tarihleri de açıklandı.

İlk yarıda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki müsabakalar 5 - 6 - 10 - 11 - 15 ve 16. haftalarda oynanacak.

Süper Lig'de ilk derbi 6. haftada Fenerbahçe - Galatasaray arasında oynanacak.

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