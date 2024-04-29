TFF duyurdu: Süper Lig'de tüm maçlar aynı gün ve saatte oynanacak
TFF, Süper Lig'in 36'ıncı haftasında oynanacak tüm maçların aynı gün ve saatte başlayacağını duyurdu.
Trendyol Süper Lig'de 36. hafta müsabakaları, 12 Mayıs Pazar günü aynı saatte oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı saat 19.00'da başlayacak 36. hafta maçları şöyle:
Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor (Ülker)
Trabzonspor-İstanbulspor (Papara Park)
VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)
EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)
Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)
Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Mersin)
Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)
Son Güncelleme: