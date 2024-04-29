TFF duyurdu: Süper Lig'de tüm maçlar aynı gün ve saatte oynanacak

TFF, Süper Lig'in 36'ıncı haftasında oynanacak tüm maçların aynı gün ve saatte başlayacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
TFF duyurdu: Süper Lig'de tüm maçlar aynı gün ve saatte oynanacak

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta müsabakaları, 12 Mayıs Pazar günü aynı saatte oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tamamı saat 19.00'da başlayacak 36. hafta maçları şöyle:

Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor (Ülker)

Trabzonspor-İstanbulspor (Papara Park)

VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK (Yeni Adana)

EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir (BG Grup 4 Eylül)

Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Mersin)

Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)

Etiketler
Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray
Son Güncelleme:
NOW TV kesin olarak duyurdu. Sevilen diziye 2.sezon onayı çıkmadı NOW TV kesin olarak duyurdu. Sevilen diziye 2.sezon onayı çıkmadı
Kanal 7'nin en çok seyredilen dizisiydi... Ekrana veda edeceği tarih belli oldu Kanal 7'nin en çok seyredilen dizisiydi... Ekrana veda edeceği tarih belli oldu
Şike iddiaları vardı: TFF, o maç için inceleme başlattı Şike iddiaları vardı: TFF, o maç için inceleme başlattı
Bulgaristan'daki turnuvada Türk yüzücüler, 52'si altın 137 madalya kazandı Bulgaristan'daki turnuvada Türk yüzücüler, 52'si altın 137 madalya kazandı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış ve toz taşınımına dikkat! Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı!
Gözler Fed'de, gram altın düşüşte! Gözler Fed'de, gram altın düşüşte
Mülakatı savunan Yusuf Tekin'in eşine "yürü ya kulum" denmiş Yusuf Tekin'in eşine "yürü ya kulum" denmiş
Son anket: AKP, yerel seçimlerde neden oy kaybetti? AKP, yerel seçimlerde neden oy kaybetti?
DEM Partili belediye başkanı istifa etti! 'Dışarıdan yönetmek istiyorlar' DEM Partili belediye başkanı istifa etti!