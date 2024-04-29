Şike iddiaları vardı: TFF, o maç için inceleme başlattı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye'nin konuştuğu Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki maçta iki takımın da hiç şut çekmemesi ve beraberliğe yatması tepki çekmişti.

Şike iddiaları üzerine harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, yapacağı incelemede iddiaları doğrular nitelikte bulgulara ulaşırsa dosya Etik Kurulu'na sevk edilecek ve yasal süreç başlayacak.

NE OLMUŞTU?

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, tartışmalara konu olan maç için, X hesabından şunları paylaşmıştı:

"Bugün 2.Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir. Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır. Bunun bir sonucu olarak Zonguldak Kömürspor küme düşürülmüştür. Maçın mutlaka incelemeye alınması gerekiyor! Konunun takipçisi olacağım! Maçın berabere bitmesi durumunda Ankaraspor playoff’a, Nazillispor da kümede kalmayı garantiliyordu."

Kaynak: AA