Macaristan-Türkiye maçının genel bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında 22 Mart Cuma günü deplasmanda Macaristan ile yapacağı özel maçın genel bilet satışı başladı.

Macaristan-Türkiye maçının genel bilet satışı başladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak müsabakanın biletleri, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından ad, soyad, TC kimlik/ pasaport no ve iletişim bilgileri ile alınabilecek, satışlarda Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Açıklamada, misafir tribün bilet fiyatlarının konumuna göre 400 ve 800 lira olarak belirlendiği bilgisi de yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler
A Milli Takım
Al-Musrati, bugünkü idmanda yer almadı Al-Musrati, bugünkü idmanda yer almadı
Bahar dizisinin final tarihi... Show TV dizisiyle ilgili üzen iddia Bahar dizisinin final tarihi... Show TV dizisiyle ilgili üzen iddia
Show TV Bahar dizisinde ayrılık... Hikaye tümüyle değişiyor Show TV Bahar dizisinde ayrılık... Hikaye tümüyle değişiyor
Sumudica ile bir kez daha yollar ayrıldı Sumudica ile bir kez daha yollar ayrıldı
ÇOK OKUNANLAR
En çok aldatan 2 burç belli oldu En çok aldatan 2 burç belli oldu
En temiz kalpli 3 burç açıklandı: İçlerinde hiç kötülük yok En temiz kalpli 3 burç açıklandı
Son anket: AKP ve MHP'de sınırlı erime, Yeniden Refah ikiye katladı Son anket: AKP ve MHP'de sınırlı erime, Yeniden Refah ikiye katladı
Erdoğan'ın masasındaki anketler: AKP Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında kabul etti, 'Ankara'da Mansur Yavaş önde' Üst düzey AKP'li canlı yayında kabul etti: 'Ankara'da Mansur Yavaş önde'
SGK uzmanı detayları anlattı: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?