Macaristan-Türkiye maçının genel bilet satışı başladı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak müsabakanın biletleri, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından ad, soyad, TC kimlik/ pasaport no ve iletişim bilgileri ile alınabilecek, satışlarda Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Açıklamada, misafir tribün bilet fiyatlarının konumuna göre 400 ve 800 lira olarak belirlendiği bilgisi de yer aldı.

Kaynak: AA