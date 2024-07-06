Tarihi Maç Öncesi Berlin'de Coşku Seli: A Milli Takım'a Büyük Destek

Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu akşam saat 22.00'de EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak tarihi maç öncesi Türk taraftarlar, Berlin sokaklarını kırmızı-beyaza boyadı

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Tarihi Maç Öncesi Berlin'de Coşku Seli: A Milli Takım'a Büyük Destek

Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile Türkiye takımları, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak. Türk taraftarlar maç öncesi Berlin sokaklarında milli takıma destek verdi.

İşte tarihi Hollanda-Türkiye maçı öncesi Berlin sokakları...

Tarihi Maç Öncesi Berlin'de Coşku Seli: A Milli Takım'a Büyük Destek - Resim : 1

Tarihi Maç Öncesi Berlin'de Coşku Seli: A Milli Takım'a Büyük Destek - Resim : 2

Tarihi Maç Öncesi Berlin'de Coşku Seli: A Milli Takım'a Büyük Destek - Resim : 3

Tarihi Maç Öncesi Berlin'de Coşku Seli: A Milli Takım'a Büyük Destek - Resim : 4

Tarihi Maç Öncesi Berlin'de Coşku Seli: A Milli Takım'a Büyük Destek - Resim : 5

Kaynak: AA

Etiketler
Türkiye A Milli Takım Berlin Hollanda Euro 2024
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