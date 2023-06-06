Taraftarın rüyası gerçek oldu: Türk futboluna yepyeni bir sistem geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni sezonda yarı otomatik ofsayt sistemine geçileceğini açıkladı. Ekşi, yeni sistemin maliyetinin 2 milyon euro olduğunu belirtti. Yeni sistemde ofsayt pozisyonu stat ekranına yansıtılacak.

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Taraftarın rüyası gerçek oldu: Türk futboluna yepyeni bir sistem geldi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunda yeni bir döneme geçileceğini açıkladı. Yeni sezonda yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılacak.

MALİYETİ 2 MİLYON EURO

Ajansspor'dan İsa Kethüda'nın haberine göre Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Yarı otomatik ofsayt sistemi için yıllık maliyet 2 milyon euro ve 4 yıllık da sözleşme istiyorlar. Görüşmelerde belli bir seviyeye geldik. İnşallah önümüzdeki sezon yarı otomatik ofsayt sistemine geçmiş olacağız." dedi.

 29 FARKLI NOKTA AYNI ANDA TAKİP EDİLECEK

Yarı otomatik ofsayt sisteminde maç esnasında oyuncuların vücutlarındaki 29 farklı nokta aynı anda takip edilecek ve pozisyonla ilgili karar kısa sürede verilecek. Stadyumda farklı noktalara yerleştirilmiş 12 özel kamera ile oyuncuların bir saniye içerisindeki 50 hareketini kaydetmek mümkün olacak.

TARTIŞMALI POZİSYON STAT EKRANINA YANSITILACAK

Yeni sistemde FIFA, tartışmalı ofsayt pozisyonlarının eş zamanlı olarak yayıncılarla paylaşılacağını temin ediyor. Ayrıca pozisyonun neden ofsayt olduğu tartışmaların önüne geçmesi ve iyice anlaşılması açısından stat ekranına yansıtacak.

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