Talipler kesenin ağzını açtı: Victor Nelsson'a tam 25 milyon euro!

Galatasaraylı Victor Nelsson, Avrupa'da birçok kulübün takibinde... Danimarkalı futbolcu, yaz transfer döneminde Sevilla ile anlaşma sağlamış ve ayrılmak için izin istemişti.

Daha sonra sarı kırmızılı kulüp, genç oyuncuyu lig bitene kadar takımda kalması için ikna etmeyi başarmıştı. Ancak Nelsson'un sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ın, Nelsson'un transferi konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi.

İngiliz ekibinin, önümüzdeki günlerde sarı kırmızılılarla bir görüşme yapması bekleniyor.

24 yaşındaki oyuncunun da, futbol hayatına İngiltere'de devam etmeye çok sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray'ın, Nelsson için belirlediği bonservis bedeli ise 25 milyon euro... Crystal Palace'ın bu ücreti ödemeyi kabul edebileceği gelen haberler arasında...

Galatasaray, Victor Nelsson'u 7 milyon euro karşılığında Kopenhag'dan transfer etmişti. Genç savunma oyuncusu, bu sezon sarı kırmızılı formayla 26 maça çıktı ve 1 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA