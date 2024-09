Taha Akgül Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığına Talip Oldu

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu.

3 yılda bir gerçekleşen, spor federasyonları başkanlık seçimlerine az bir süre kala 1 olimpiyat, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu olan ve bu 3 kulvarda 15 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 22 madalya kazanan eski milli güreşçi Taha Akgül 9 Kasım’da gerçekleşecek olan Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığı seçimlerinde başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Seçimlerin Türk güreşi için bir milat olacağını ifade eden Akgül, Türk güreşindeki eksiklikleri araştırıp tespit ettiğini belirterek, "100 senelik tarihi olan bir federasyonuz fakat hala idari bir binamız yok alt yapılara destek çok azaldı" dedi.

‘LİYAKATLİ KADROLARLA ÇALIŞACAĞIZ’

Akgül, güreşçilerin yaptığı kamp ve katıldıkları müsabaka sayılarının yetersiz olduğuna dikkat çekerek, ‘’Yıldızlarımız her sene 7-8 kez kamp yapıyorken maalesef şu an kamp sayıları 1-2’ye düştü. Kamp, turnuva sayılarımız şu an çok azaldı bunların sayılarının tekrar artırıp şampiyonların desteğiyle hep beraber yürüyeceğiz. Yıldızlarımız senede bir maç yapıyor daha sonra büyük müsabakalara çıktıklarında heyecan yapıyorlar ayakları yere basmıyor bunların müsabaka sayılarını arttıracağız, liglerin statüsünü değiştirip maç sayısını arttıracağız ve liglere de inşallah sponsor bulup ödül getirmeyi düşünüyoruz federasyonumuzun kurumsallaşmasını sağlayacağız, güçlü bir yönetimimiz olacak, liyakatli kadrolarla işi ehline teslim edeceğiz. Sahada ise daha dinamik, dünya güreşinin son halini daha iyi bilen, daha iyi çözümleyen, rakipleri daha iyi tanıyan hocalarımızla çalışıp daha dinamik bir yapı oluşturacağız. Dünya güreşi çok değişti, özellikle Dağıstanlı sporcuların dünya çapında başarı elde etmesi işi zorlaştırdı bunun önüne geçme adına hocalarımızla dinamik bir yapı kuracağız’’ diye konuştu.

‘BİRLİKTE GÜREŞ BİRLİKTE BAŞARI’

Uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ettiğini hatırlatan Taha Akgül, ‘’Yola çıkarken nasıl 15 senede mütevazi kalabildiysem buradan da söz veriyorum daha mütevazi olacağım, herkesi dinleyen, herkesi birleştiren bir Taha olacak. Ben camianın her kesimine dokunmuş, herkesin takdirini kazanmış, uluslararası arenada başarılar elde etmiş bir sporcuyum. Ben hata yaptığımda ekibimiz sağlam olduğu için ‘Taha’ diyecekler. Özellikle ekip diyorum, yönetim diyorum, güçlü kadrolar diyorum, ben yok biz varız birlikte güreş, birlikte başarı. Bir çalıştay yapmayı düşünüyoruz bu çalıştay daha önce yapılmadı herkesi davet edeceğiz. Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere olan teveccühü ve desteği çok önemli, sayın cumhurbaşkanımız bizim her zaman yanımızda oldu. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak, 2009 yılında federasyon başkanlığı yapmış bir ağabey ve şu an bakanlığımızı yapıyor kendilerinin desteği bizim için çok önemli olacak. Türk güreşini kalkındırma adına onun yanına gideceğiz bütçemizi onlardan alacağız tabii ki onların desteği bizler için çok önemli olacak. Şu anki güreşi belediyelerimiz ayakta tutuyor Türkiye’nin iki büyük kulübü Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi kulüplerimize çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Başkanlık adaylığını açıklarken güreş camiasına müjdeleri olduğunu söyleyen Taha Akgül, ‘’Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ spor kulübü başkanı Sayın Yüksel Arslan ve onursal başkanımız Sayın Mansur Yavaş‘ın bize bir müjdesi oldu. Eğer seçilirsem, kazanırsam federasyonumuza bir idari bina bir salon sözünü aldık. Benim başkanlık seçimlerinde ki en büyük vaatlerimden bir tanesi, yapımı devam ediyor. Keçiören’de Ovacık’ta belediyemizin yaptığı Olimpik Park’ın da yapımı devam ediyor’’ dedi.

Kaynak: DHA