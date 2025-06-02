Süper Lig'den 4 Kulüp PFDK'da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’den Antalyaspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Samsunspor'un da aralarında bulunduğu 4 kulübü çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

Son Güncelleme:
Süper Lig'den 4 Kulüp PFDK'da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 38. ve son haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Onvo Antalyaspor, Galatasaray, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş'ın disiplin kuruluna gönderildiği belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden (TFF) açıklanan Hukuk Müşavirliği’nce 02.06.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) yapılan sevkler şöyle:

- Antalyaspor, 'çirkin ve kötü tezahüratı', 'usulsüz seyirci alınması' ve 'talimatlara aykırı hareketi'
- Galatasaray, 'çirkin ve kötü tezahüratı', 'saha olayları' ve 'talimatlara aykırı hareketi'
- Samsunspor, 'saha olayları'
- Beşiktaş, 'çirkin ve kötü tezahüratı'
- Antalyaspor Kulübü görevlileri Adnan Doğanay, Murat Akkaya, Seher Karakaş, Ömer Acar ve Ubeydullah Bayar, 'talimatlara aykırı hareketi'
- Kayserispor Antrenörü Fevzi Layiç ve Muhammed Türkmen'in 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle;
- Kasımpaşa Kulübü Antrenörü Anıl Demirci, Kasımpaşa-Göztepe müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

Öte yandan Nesine 2. Lig Play-Off finalinde karşılaşan Van Spor FK ile Batman Petrol Spor kulüpleri 'saha olayları' nedeniyle ayrı ayrı PFDK'ya sevk edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
TFF PFDK
Son Güncelleme:
Anadolu Efes Yeni Transferini Duyurdu Anadolu Efes Yeni Transferini Duyurdu
Google Düğmeye Bastı: Gmail'e Devrim Gibi Özellik Geliyor Google Düğmeye Bastı: Gmail'e Devrim Gibi Özellik Geliyor
A Millilerin Rakibi Yunanistan A Millilerin Rakibi Yunanistan
Mobilya Üzerindeki Çizikleri Anında Yok Ediyor! Meğer Bu Kadar Basitmiş Mobilya Üzerindeki Çizikleri Anında Yok Ediyor! Meğer Bu Kadar Basitmiş
ÇOK OKUNANLAR
Maaşlarda ve Emekli Tazminatlarında Önemli Değişiklik! Kritik 3600 Ek Gösterge Kararı İle Memura Ek Ödeme Maaşlarda ve Emekli Tazminatlarında Önemli Değişiklik
Altın Haftaya Yükselişle Başladı! Uzman İsim Rakam Verdi: 'Bu Seviyeyi Aşarsa Kalıcı Olur' Altın Haftaya Yükselişle Başladı
Türkiye’nin En İyi Özel Üniversiteleri Belli Oldu: Zirvedeki İsim Bütün Okulları Solladı Türkiye’nin En İyi Özel Üniversiteleri Belli Oldu: Zirvedeki İsim Bütün Okulları Solladı
Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı
Ünlü Cips Markasının Kanser Yaptığı Ortaya Çıktı: Türkiye'de de Yüzlerce Şubesi Var Ünlü Cips Markasının Kanser Yaptığı Ortaya Çıktı: Türkiye'de de Yüzlerce Şubesi Var